Netz-Mobbing: Werbestar (14) begeht Selbstmord

Tragödie in Katherine (Australien): Zwei Tage vor ihrem 15. Geburtstag nahm sich Amy Everett, die alle "Dolly" nannten, das Leben – sie hatte das Mobbing im Internet nicht mehr ausgehalten. Ihre Eltern posteten das Drama und luden alle Netz-Trolle zu ihrer Beerdigung am kommenden Freitag ein – nach Angaben der Familie sollten sie sehen, was für eine "Zerstörung" sie bewirkt hatten! Dolly war durch eine Werbekampagne für den bekannten Hut-Hersteller "Akubra" landesweit bekannt geworden.



Im Internet wird über Dolly berichtet (Quelle: YouTube).

Vater Tick Everett hatte erklärt, dass er mit seiner Kampagne ("#stopbullyingnow"), zu der auch ein Film gedreht wurde, Kinder vor Verzweiflungstaten retten und Internet-Trolle zum Umdenken bewegen wolle.

Das bewegende Post von Vater Tick Everett (Quelle: Facebook).

Auch die Hut-Firma "Akubra" postete einen Nachruf auf Dolly mit ihrem Bild – und forderte ein Ende des Netz-Mobbings.

Der Aufruf der Hut-Firma (Quelle: Facebook).

Auf der Beerdigung werden alle Gäste die Farbe Blau tragen – Dolly hatte es sich so gewünscht ...

(tas)