Neugeborene in Koffer gesteckt und weggeworfen

In einem Wassergraben im US-Bundesstaat Arkansas sind am Freitagnachmittag die Leichen von neugeborenen Zwillingen entdeckt worden.

Die Kinder waren in einem violetten Koffer verstaut und darin in der freien Natur entsorgt worden. Nur durch einen Zufall stolperte ein Kaninchenjäger in einem Wassergraben nahe der Landesstraße 602 über das Gepäckstück. Als er es öffnete, erlebte er den Schock seines Lebens. Sofort rief er die Polizei, die jetzt Ermittlungen aufgenommen hat.

Bewohner der Gegend sind "geschockt" und "zu Tränen gerührt" über den Fund. "Ich will selbst unbedingt Kinder haben, und dann gibt es Leute, die welche töten?! Wer macht so etwas", wird Santia Wallace zitiert, die an der selben Straße lebt.

Die angeordnete Obduktion soll am heutigen Dienstag abgeschlossen werden und hoffentlich Klarheit bringen, berichtet "Fox16". Laut Ermittler Jeffrey Nichols habe man aktuell mehrere mögliche Verantwortliche im Visier. Jegliche Hinweise würde man dankend entgegen nehmen.

