New Yorker rastet aus, weil alle Spanisch sprechen

Ein Video aus New York geht derzeit viral: Darin ist zu sehen – oder besser gesagt zu hören –, wie ein Gast in einem Restaurant die Angestellten rassistisch beschimpft. Der Mann regt sich auf, weil die Mitarbeiter Spanisch reden. Dabei "sollten sie Englisch sprechen", schreit er, denn schließlich lebten sie "auf meine Kosten in den USA."

Die Handyaufnahme hat Kundin Emily Serrano auf ihrem Facebook-Account veröffentlicht. "Ich vermute, dass sie keine Papiere haben", hört man den aufgeregten Mann sagen. "Mein nächster Anruf gilt der Einwanderungsbehörde, und dann lasse ich jeden einzelnen von ihnen aus meinem Land werfen."

Laut US-Medien handelt es sich bei dem Restaurant-Gast um einen Anwalt mit eigener Kanzlei im Herzen Manhattans. Auf seiner Website gibt er unter anderem an, fließend Spanisch zu spreche. Laut "Washington Post" habe der Mann in der Vergangenheit an Protestaktionen gegen Einwanderer teilgenommen.

(kle)