Nicht einmal die Flut kann ihre Hochzeit verhindern

Auf den Philippinen ist Jobel Delos Angeles mittlerweile eine landesweite Berühmtheit, ihr Hochzeitsbild geht um die Welt. "Nichts kann mich aufhalten. Man heiratet nur einmal, soll man das etwa verschieben?", fragt die 24-Jährige die Nachrichtenagentur AFP. Und watete durch eine überschwemmte Kirche zu ihrem Mann, um ihm das Ja-Wort zu geben.

"Mein Kleid wurde nass und schwer, aber ich habe mir gedacht: Das ist so, als würde ich über einen Roten Teppich schreiten", erzählt die Braut, die trotz allem tapfer lächelte. Ihr Mann hatte es leichter, er trug einfach Flip-Flops in der überschwemmten Kirche. Dorthin kam das Paar übrigens per Boot, denn im Umkreis von mehrere Kilometern steht das Wasser meterhoch.

Obwohl das Brautpaar mitten in Tropensturm Yagi einen wunderschönen Tag hatte, landesweit richtete das Unwetter Zerstörungen an. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen, der Großteil der Bauten wurde vom Sturm zerstört. Die Philippinen gelten als besonders Sturm-gefährdet, bis zu 20 schwere Unwetter ziehen pro Jahr über das Land.

