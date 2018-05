Drei Mädchen (4) bei Ausflug verschwunden

Drama im deutschen Hessen: Im Rahmen eines Ausflugs ins Waldgebiet von Herrnberg/Hungerberg mit einer Gruppe von 23 Kindern und zwei Pädagoginnen sind am Montagmorgen plötzlich drei Mädchen im Alter von vier Jahren weg gewesen.

Polizei und Feuerwehr suchen auf Hochdruck nach den abgängigen Kids. Auch Hubschrauber sind im Einsatz.

Die #Polizei #Osthessen sucht zur Zeit in #Niederaula nach drei kleinen Mädchen, die nach einem Ausflug vermisst sind.

Sogar ein Hubschrauber ist auf der Suche nach den Vierjährigen.



Bitte haltet die Augen in diesem Bereich auf und gebt Hinweise an die Kollegen vor Ort.