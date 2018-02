Sie starben im Kugelhagel vom Amoklauf in Florida

Trauer und Entsetzen nach dem verheerende Amoklauf an der Marjory Stoneman Douglas High School. Attentäter Nikolas Cruz erschoss in seiner Ex-Schule 17 Menschen, Dutzende verletzte er schwer. Jetzt wurden die ersten Opfer indentifiziert. Unter ihnen befindet sich Jaime Gutenberg, die Studentin wurde von Nikolas Cruz in einem Klassenzimmer erschossen, sie hinterlässt einen kleinen Son, Jesse.

Das Massaker des Amokläufers überlebte auch Sportlehrer Chris Hixon (49) nicht.



Sportlehrer Chris Hixon (†49). Cerdit: Facbook

Die Identität der restlichen 15 Toten ist noch unklar. Dutzende Menschen wurden verletzt. Eines der Opfer, welches im Krankenhaus um sein Leben kämpfte, war Aaron Feis, Football-Coach und Security-Guard an der Majory Stoneman Douglas HS. Er stellte sich schützend vor seine Schüler, als Cruz losfeuerte, mehrere Projektile durchbohrten seinen Körper. Auf Twitter wurde zu Gebeten für Feis aufgerufen – Gott erhörte diese offenbar nicht: Feis soll seinen schweren Verletzungen erlegen sein.



Schulmassaker in Florida. (Video: Glomex)

Rather than talk about the coward shooter, meet Aaron Feis, football coach & security guard at Marjory Stoneman Douglas HS. He stepped in front of many students to protect them from bullets. He’s currently battling for his life at the hospital. Let’s pray for him. #hero #Parkland pic.twitter.com/tBU9NezZOj