Nonnen-Gruppe bei Badeausflug ertrunken

Traumstrände unter Palmen, rund 23 Grad im Schatten locken nicht nur Touristen an die Küste Vietnams, sondern auch Einheimische und Geistliche. Für eine Gruppe buddhistischer Nonnen endete ihr Badeausflug am heutigen Freitag aber fatal.

Die Leichen der Ordensschwestern wurden am Strand von Long Hai Beach im Süden des südostasiatischen Landes aus dem Meer geborgen, wie die Behörden am Freitag mitteilte. Die drei Frauen waren offenbar in eine Strömung geraten und mitgerissen worden. Sieben weitere Nonnen ihrer Gruppe konnten gerettet werden.

An den mehr als 3.000 Küstenkilometern des südostasiatischen Landes ertrinken ungewöhnlich viele Menschen. Knapp 6.000 Todesopfer, die Hälfte davon Kinder, soll es nach einer jüngeren Statistik jährlich geben.

(red)