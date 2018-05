Nordkorea baut seine Atomtest-Anlage ab

Die Webseite "38 North" analysierte öffentliche Satellitenbilder von Nordkorea und entdeckte, dass mehrere Gebäude der Anlage Punggye-ri verschwunden sind. Das Regime in Nordkorea baut offenbar freiwillig das Atomtestgelände ab, bevor sich Diktator Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump am 12. Juni in Singapur treffen wird.

Das Regime in Nordkorea hatte diesen Schritt selbst versprochen, wie Trump auf Twitter verkündete hatte – und hält nun anscheinend Wort.

"Zwischen dem 20. April und dem 7. Mai 2018 wurden das wahrscheinliche Ingenieursgebäude und eine mögliche Instrumentenbaracke knapp außerhalb des Nordportals (wo mindestens fünf unterirdische atomare Tests durchgeführt wurden) dem Erdboden gleich gemacht, zusammen mit mindestens zwei weiteren kleineren Gebäuden oder Baracken", berichtet das auf Nordkorea spezialisierte Portal und veröffentlichte entsprechende Satellitenbilder.

"Ein Teil des Daches des wahrscheinlichen Kompressorgebäudes, das erwiesenermaßen für die Belüftung des Tunnelsystem unter dem Berg Mantap sorgte, wurde entfernt. Eine mögliche Luftzufuhr, welches dieses Gebäude mit dem Norportal verband, könnte ebenfalls entfernt worden sein", heißt es weiter.

Dazu wurden noch mehrere Satellitenbilder gezeigt, auf denen im Gegensatz zu früher keine Aktivitäten – also Menschen und Fahrzeuge – an der Anlage festzustellen sind.

Die Anlage am 30. April:





(red)