Nordkorea soll nukleare Waffen bis 2020 abrüsten

Die USA fordern die nukleare Abrüstung Nordkoreas bis Ende 2020. Dies sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Eine solche Abmachung wurde beim Gipfel zwischen Donald Trump und Kim Jong-un in Singapur nicht getroffen.

Trump feiert indessen die Erfolge des Gipfeltreffens in Singapur. "Es herrscht keine nukleare Bedrohung seitens Nordkorea mehr. Das Treffen mit Kim Jong-un war eine sehr interessante und positive Erfahrung. Nordkorea hat großes Zukunftspotenzial", twitterte der US-Präsident am Mittwochmorgen (Ortszeit).

Und: "Bevor ich im Amt war, hatten die Leute befürchtet, dass wir mit Nordkorea Krieg führen werden. Präsident Obama sagte, dass Nordkorea unser größtes und gefährlichstes Problem ist. Nicht mehr - Schlafen Sie gut heute Nacht!"

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!