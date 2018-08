"Bin vom Schiff gefallen, war 10 Stunden im Meer"

Das kroatische Innenministerium berichtete am Sonntag, dass eine Passagierin eines norwegischen Kreuzfahrtschiffs von Bord gegangen ist. Die Frau wurde nach zehn Stunden im Wasser geborgen.

Die "Norwegian Star" war vom kroatischen Hafen Pula in Richtung Venedig ausgelaufen. Um kurz nach Mitternacht ist die 47-Jährige etwa 95 Kilometer vor der Küste aus noch unbekannter Ursache von Bord gegangen.

Es wurde eine Suche nach der Frau eingeleitet, die zunächst allerdings erfolglos bleib. Erst gegen 10 Uhr am Sonntag konnte ein Schiff der Kriegsmarine die Britin entdecken. Sie befand sich nur etwa 1.300 Meter von der Unglücksstelle entfernt.

Die Urlauberin blieb glücklicherweise unversehrt. "Ich bin sehr glücklich, noch am Leben zu sein. Ich bin vom Schiff gefallen und war zehn Stunden im Meer. Diese wunderbaren Burschen haben mich gerettet", sagte die 47-Jährige in einem Interview mit dem kroatischen TV-Sender "HRT".

Zur Überwachung im Spital

"Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Gast lebend aufgefunden wurde, sich in einem stabilen Zustand befindet und in Kroatien zur weiteren Behandlung an Land gebracht wurde. Wir sind sehr glücklich, dass die Passagierin aus Großbritannien jetzt sicher ist und bald wieder mit Freunden und Familie zusammen sein wird", ließ ein Sprecher der "Norwegian Star" laut einem "Guardian"-Bericht wissen.

Die näheren Umstände, die zu dem Unfall führten, müssen noch untersucht werden. Die britische Botschaft in Kroatien wurde informiert.

