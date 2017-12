Nostradamus sagt Unheil für 2018 voraus

Einiges konnte der französische Astrologe Michel de Nostredame (besser bekannt als Nostradamus) bereits voraussagen. Zugegeben: In seine Texte und Gedichte kann man sehr viel hineininterpretieren.

Dennoch sind viele davon überzeugt, dass er die Machtergreifung Hitlers oder auch die Verfolgung der religiösen Falun-Gong-Bewegung korrekt prophezeit hat. Und das rund 400 Jahre bevor es passierte.

Terror und Umweltkatastrophen?

Aus diesem Grund forderte das Nachrichtenportal "NTD" Nostradamus nun heraus und sah sich an, was laut ihm 2018 auf uns zukommt. Seine Worte dazu: "Die Könige werden die Wälder stehlen, der Himmel wird sich öffnen und die Felder werden verbrannt werden durch die Hitze."

Dieser Satz lässt Freiraum für viel Interpretation. Für Verschwörungstheoretiker ist aber klar: Das kommende Jahr wird von Terror und Umweltkatastrophen beherrscht werden.

Auch noch lebende Hellseher sehen schwarz für 2018: Der Brite Craig Hamilton-Parker meint, dass USA und Asien von Hurrikans und Taifunen heimgesucht werden. Auch der Vesuv soll ausbrechen und für Chaos in Italien sorgen.



Auch politisch meint Hamilton-Parker eine Veränderung in der Weltpolitik zu sehen: So soll es Kim Jong-un nicht mehr lange geben. Schuld daran soll aber nicht Donald Trump, sondern die eigenen Leute sein. Den US-Präsidenten würde man auch stürzen wollen - jedoch vergeblich.

Am Ende wird alles gut

In Europa würden die Rechtspopulisten weiter an Macht gewinnen. Auch weil man die Flüchtlingskrise weiterhin nicht in den Griff bekommen würde. Außerdem sieht er weitere Terroranschläge voraus - und zwar mit Chemiewaffen!

Das Ende der Welt sieht jedoch niemand voraus. Geht man nach Nostradamus, dann herrscht 2025 Frieden auf der Welt.

