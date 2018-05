Aufschrei! Todesurteil für vergewaltigte 19-Jährige

Im Alter von 16 Jahren wurde Noura Hussein gegen ihren Willen mit einem Mann verheiratet. Ihre Ehe entpuppte sich für die junge Frau aus dem Sudan dabei als die reinste Hölle. Gewalt und Missbrauch bestimmten ihr Leben.

Als sie sich eines Tage weigerte, mit ihrem Gatten Sex zu haben, verlor dieser völlig die Nerven und zuckte aus. Mithilfe von drei männlichen Verwandten, die Noura festhielten, vergewaltigte er sie.

Nur kurze Zeit später wollte er sie dann erneut sexuell missbrauchen, doch diesmal setzte sie sich zur Wehr. Sie verteidigte sich mit einem Messer und stach auf ihren gewalttätigen Ehemann ein.

Dabei erlitt der Gatte laut Amnesty International tödliche Verletzungen. Noura Hussein wurde daraufhin vor ein Gericht gestellt und zum Tode verurteilt.

Veraltetes Gesetz angewandt

Der Richter sich bei seinem Urteil auf ein veraltetes Gesetz berufen, berichtet Amnesty. Dieses sieht vor, dass Vergewaltigung in der Ehe nicht als Straftat anerkannt wird.

This is Noura Hussein on her wedding day. She was 16 and forced into marriage. But she managed to flee before consummating the union. 3 years later, her father tricked her into returning and she was held down by her husband's relatives while he raped her: https://t.co/kG7Vsu4WzF pic.twitter.com/UAoOkrqX4i