Nowitschok-Täter sollen identifiziert worden sein

Die britische Polizei soll nach Informationen der Nachrichtenagentur PA die mutmaßlichen Täter des Nowitschok-Angriffs auf Sergej und Julia Skripal im März in Salisbury ausgeforscht haben. Demnach soll es sich um mehrere Russen handeln. Der Bericht der PA vom Donnerstag stützt sich auf eine Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen.

"Die Ermittler glauben, dass sie die Tatverdächtigen des Nowitschok-Angriffs mithilfe von Überwachungskameras identifiziert haben", wird eine Quelle zitiert. "Sie (die Ermittler) sind sicher, dass sie (die Verdächtigen) Russen sind."

Nur knapp dem Tod entkommen

Der am 4. März in Salisbury verübte Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julja hatte eine schwere diplomatische Krise zwischen Russland und westlichen Staaten ausgelöst. Die beiden waren bewusstlos auf einer Parkbank entdeckt worden und entkamen nur knapp dem Tod. Mittlerweile sind Vater und Tochter aus dem Spital entlassen worden und befinden sich an einem geheimen Ort.

Das Gift Nowitschok wurde in der ehemaligen Sowjetunion entwickelt. Später wurde auch in anderen Ländern damit experimentiert. Russland bestreitet jegliche Vorwürfe, für den Giftanschlag verantwortlich zu sein.

