Nur 1.000 $: Teenie klagt über zu wenig Taschengeld

Ihr Kasten quillt über mit Gucci-Kleidern, Chanel-Taschen und Prada-Sonnenbrillen – ihre Einkäufe tätig Nicolette aus Los Angeles selbstverständlich mit Mamas Kreditkarte.

Mutter kürzt Tochter das Taschengeld

Weil sie ihr jährliches Shoppinglimit jedoch um 100.000 $ überschritten hat, kürzte ihr die Mutter jetzt das Taschengeld von 5.000 auf 1.000 $. Für den verwöhnten Teenager eine Frechheit. Nicolette beschwerte sich im Web über die spärliche Zuwendung: „Ich komme mir vor wie eine arme Bäuerin, dabei bin ich eine Prinzessin und jeden Dollar wert“ – und rief bei Phillip McGraw (bekannt als TV-Moderator „Dr. Phil“) um Hilfe. Der bat Mädchen aus Beverly-Hills in seine Sendung, statt zu helfen, las er der jungen Dame jedoch die Leviten: „ Diesem Kind auch nur 1.000 $ zu geben, ist verrückt“, so McGraw. Um sie von ihrem schlechten Weg abzubringen, schickte „Dr. Phil“ Nicolette in eine Suppenküche nach Downtown Los Angeles. Gebracht hat es wenig, denn Mutter und Tochter kochen ihr eigenes (Luxus)süppchen. Kurz nach der Show postete Nicolette: „Ich krieg jetzt wieder 5.000$ …

(isa)