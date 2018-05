Ein Toter bei Schießerei in US-Restaurant

Bei einer Schießerei in einem Restaurant in Oklahoma City, der Hauptstadt des US-Staates Oklahoma, ist am Donnerstagabend (Ortszeit) ein Mann getötet worden, vier Menschen seien bei dem Zwischenfall verletzt worden, berichteten US-Medien.

Gast erschoss Angreifer

Ein Mann sei am Abend in das Lokal Louies Grill & Bar gestürmt und habe das Feuer auf die Gäste eröffnet. Ein bewaffneter Restaurantbesucher habe daraufhin seine Pistole gezogen und den Angreifer bei dessen Flucht erschossen.

Das Motiv des Angreifers sei nicht bekannt, hieß es. "Im Moment weiß ich nur, dass es gut war, dass er (Anm.: der Gast) dort war und so wie es aussieht, hat er die richtigen Maßnahmen ergriffen, um einen ganz schrecklichen Vorfall zu beenden", sagte Bo Mathews von der Oklahoma City Police.

Motiv völlig unklar

Eine Frau und ein Mädchen wurden angeschossen, als der Schütze das Lokal stürmte. Sie wurden ins Spital eingeliefert und befinden sich außer Lebensgefahr. Die beiden hatten in dem Restaurant Geburtstag gefeiert.

Ein Mann brach sich das Bein, als er aus dem Lokal flüchten wollte und eine vierte Person erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die Ermittler haben eigenen Angaben zufolge "eine große Zahl von Augenzeugen", die alle nach der Reihe ihre Aussagen zum Vorfall machen sollen. "An diesem Punkt der Untersuchungen gibt es keinen Hinweise auf Terrorismus", teilten die Beamten mit.

