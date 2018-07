Femen-Gründerin tot in ihrer Wohnung gefunden

Oksana Chatchko, Mitbegründerin und ehemaliges Mitglied der feministischen Gruppe Femen, beging im Alter von 31 Jahren in ihrer Pariser Wohnung Suizid. Dies sagte Inna Shevchenko, ebenfalls prominentes Femen-Mitglied, am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr

Femen-Aktivistin Anna Goutsol schrieb am Dienstagmorgen auf ihrer Facebook-Seite: "Die tapferste (...) Oksana Chatchko ist verstorben. Mit ihren Nächsten und ihrer Familie trauern wir und warten auf die offizielle Version der Polizei. Im Moment wissen wir, dass (...) Oksanas Leiche in ihrer Wohnung in Paris gefunden wurde. Laut ihren Freunden hat sie einen Abschiedsbrief hinterlassen."

2008 in Kiew gegründet

Mit drei weiteren Aktivisten hatte Oksana Chatchko im April 2008 in Kiew, Ukraine, die für ihre Oben-ohne-Aktionen bekannte Frauenbewegung gegründet.

Die junge Frau, die seit 2013 in Frankreich im Exil lebt, verließ die Organisation und setzte ihre Arbeit als Malerin fort.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(chi)