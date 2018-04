Oma tötet zwei Menschen – und geht dann ins Casino

Seit März hatten US-Polizei und FBI nach Lois R. (56) gefahndet – jetzt wurde die freundlich aussehende Großmutter in einem Restaurant in Texas verhaftet. Was keiner glauben will: Die blonde US-Amerikanerin soll ihren Ehemann in ihrem Haus und eine Frau auf der Flucht kaltblütig ermordet haben.



Laut US-Behörden soll Lois R. – für sie gilt die Unschuldsvermutung – zuerst ihren Ehemann David (54) in ihrem gemeinsamen Haus in Blooming Prairie (Minnesota) erschossen haben. Seit der Tat im März war die Großmutter auf der Flucht. Offenbar hatte sie ihrem Mann knapp 9.000 Euro und Kreditkarten abgenommen, denn kurze Zeit später war sie in einem Casino in Iowa gesichtet worden, wo sie ausgelassen dem Glücksspiel nachgegangen war.

Sie tötete eine Hausfrau, stahl ihren Wagen und ihre Identität

Ein Geschäftspartner hatte David R. als vermisst gemeldet, die Polizei hatte daraufhin die Tür zu seinem Haus aufgebrochen und die Leiche entdeckt – er war mit mehreren Schüssen getötet worden. Von Iowa aus war Lois R. nach Florida geflohen, wo sie in Fort Myers Beach die Hausfrau Pamela H. (59) erschossen haben soll – sie soll ihre Identität angenommen und ihren Wagen gestohlen haben. Später wurde die mutmaßliche Killerin in Louisiana und Texas gesichtet, wo sie schließlich gefasst werden konnte. Zwei US-Marshalls hatten Lois R. beim Dinner in einem Steakhouse in South Padre Island überrascht – sie ließ sich widerstandslos festnehmen.

