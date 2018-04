Opa von totem Schüler: "Er hat nie gerauft!"

Am Montag erhielten die Verwandten eine schockierende Nachricht: Ihr Maurice wurde auf offener Straße verprügelt und befindet sich in Lebensgefahr.

Sein 61-jähriger Opa fackelte nicht lange und reiste umgehend von Obernzell ins 20 Kilometer entfernte Passau. Die Einsatzkräfte konnten den Schüler aber nicht mehr retten. Der 15-Jährige erlag seinen Verletzungen.

Gegenüber der "Passauer Neuen Presse" erklärte der 61-Jährige, dass Maurice eigentlich ein "cooler Typ" war. "Er hat nie gerauft, nicht mal im Kindergarten."

Laut dem Opa sei er auch nie aggressiv gewesen, hatte aber ein "gutes Mundwerk und war nie um einen Spruch verlegen." Ein Schläger wäre Maurice aber nicht gewesen.

Rund 20 Personen sahen zu

Am Montagabend kam es in Passau zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen. Dabei kam der 15-Jährige ums Leben. Er wurde von einer Faust getroffen, prallte mit dem Kopf am Boden und blieb regungslos liegen. Die umherstehenden Passanten reagierten erst nach einigen Minuten und riefen die Polizei.

Sechs Verdächtige wurden unterdessen verhaftet. Gegen alle wird wegen Totschlags ermittelt.

