17 Jahre danach: Opfer (26) von 9/11 identifiziert

Sein Vater Thomas beschrieb ihn als einen der "nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann". Der New Yorker Scott Michael Johnson (26) arbeitete als Analyst bei der Investmentbank "Keefe, Bruyette and Woods" und hielt sich im 89. Stock des Südturms auf, als am 11. September 2001 zwei Flugzeuge das berühmte World Trade Center trafen – und knapp 3.000 Menschen starben.



Das Netz berichtet über den Fall (Quelle: YouTube).



Jetzt ist Johnson identifiziert worden – als 1.642. Todesopfer, wie die Gerichtsmedizinerin Barbara Sampson mitteilte. Seine Identität wurde anhand von DNA-Tests an einem Knochenfragment festgestellt, das in den Trümmern gefunden worden war. Die Experten hatten bereits fünf Mal versucht, Spuren an dem Knochen zu extrahieren, erst der sechste Versuch war erfolgreich.

Die Forscher müssen noch 1.100 Opfer identifizieren



Aber: Mehr als 1.100 New Yorker Todesopfer – und damit etwa 40 Prozent der am World Trade Center Getöteten – wurden bis heute nicht identifiziert. Der Prozess läuft sehr schleppend, zuletzt war im August 2017 ein New Yorker Todesopfer identifiziert worden. Gerichtsmedizinerin Sampson bekräftigte trotzdem das Versprechen der Gerichtsmedizin von 2001 an die Hinterbliebenen, dass sämtliche Opfer identifiziert würden. Die Forscher arbeiten noch an 22.000 menschlichen Überresten ...

