Mann erschoss vier Kinder und sich selbst

Wie US-Medien berichten, trug sich die tragische Tat in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) zu. Die Leichen von vier Kindern und einem Mann wurden in einer Wohnung in Orlando im US-Bundesstaat Florida gefunden.

Der Tatverdächtige soll sich zuvor mit den Kids im Alter zwischen einem und elf Jahren rund 21 Stunden in einem Apartment verbarrikadiert haben. Die Einsatzkräfte erhielten Berichten zufolge schon am Montag einen Notruf über einen häuslichen Zwischenfall. Als die Beamten eintrafen, schoss der Mann auf die Polizei. Ein Polizist zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Danach hielt der Mann die vier Kinder in der Wohnung als Geisel. Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude. Nach etwa 21 Stunden setzte der Tatverdächtige der Geiselnahme ein Ende. Er dürfte zuerst die Kinder und anschließend sich selbst erschossen haben.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar. Auch die Verbindung zwischen dem Geiselnehmer und den Kindern war noch nicht bekannt.

