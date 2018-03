Paar hat Sex auf Spielplatz vor einem Dutzend Schüler

Völlig aufgelöst und mit verquollenen Augen hat sich eine 22-Jährige mit ihrem Mug Shot in der Polizeidatenbank des US-Bundesstaats Ohio verewigt. Zumindest scheint ihr klar zu sein, welch Dummheit sie begangen hat. Eine Einsicht, die man im gleichgültigen Gesichtsausdruck ihres Lovers vergeblich sucht.

Ashley C. (22) und Jacoby S. (23) wurden am Sonntagnachmittag festgenommen, nachdem sie auf einem Spielplatz nahe der Walker Elementary School in Canton bei definitiv nicht jugendfreiem Treiben erwischt worden waren.

Das Paar hatte sich vor den Augen von knapp einem Dutzend Volksschülern und mehreren Erwachsenen entblößt und wurde zum Entsetzen aller mehr als nur intim. Auch von dem Eintreffen der Polizei – einem klassischen Coitus interruptus – ließen sich die beiden Exhibitionisten anfänglich nicht stören. Bis die Handschellen klickten. Zu dem Zeitpunkt war die junge Frau schon komplett nackt, ihr Freund hatte zumindest noch halb eine Hose am Körper, wie "News5 Cleveland" berichtet.

Die Aussagen des freizügigen Pärchens gegenüber den einschreitenden Beamten lassen einen nur den Kopf schütteln. Sie hätten nicht gewusst, dass man keinen Sex neben einer Volksschule haben darf, so die Beschuldigten. Offenbar hatten die beiden auch nur noch Augen für einander, denn sie wollen nicht bemerkt haben, dass nur knappe 20 Meter neben ihnen zahlreiche Menschen unfreiwillig Zeuge ihres Liebesspiels geworden waren. Am "Tatort" waren zahlreiche Bierdosen gefunden worden, die das Paar zuvor konsumiert hatte.

(red)