Paar hat Sex vor Kindern, Vater haut Mann beim Akt

"Was sie getan haben, war einfach abscheulich und es waren keine Cops in der Nähe. Die beiden haben es wirklich drauf ankommen lassen", beschreibt ein wütender Augenzeuge die unzüchtige Szene, die sich laut "Sun" am Sonntag in einem Park von Leeds, England, abgespielt haben soll.

Einem Pärchen waren die aktuellen Temperaturen offenbar zu Kopf gestiegen. Halbnackt, im prallen Sonnenschein wurden sie innig umschlungen beim Sex auf der Liegewiese erwischt – vor den Augen von zahlreichen Familien und Kindern.

Vater prügelt Pärchen

Obwohl mehrere entsetzte Eltern das unzüchtige Verhalten schon bei der Polizei angezeigt hatten, ließen die Ordnungshüter auf sich warten. Als selbst nach mehr als einer halben Stunde noch kein Polizist am Ort des Geschehens auftaucht war, platzte einem der anwesenden Familienvätern offenbar der Kragen.

Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Mann in weißem Hemd und Baseball-Kapperl handgreiflich wird: "Er ist hingestürmt, um das Paar zu trennen und hat dem halbnackten Mann eine Watsche verpasst." Geschockt richtet sich die Dame im Evaskostüm auf, während der Moralapostel ihrem Partner noch zwei Mal ins Gesicht schlägt. Zwei weitere Männer laufen ebenfalls in Richtung des Tumultes. Das Video endet hier, was danach passierte ist nicht bekannt.

Unerkannt entkommen

Fix ist jedoch: Der Prügelvater, wie auch das schamlose Paar waren bereits vom Tatort verschwunden, als um 14.41 Uhr endlich die erste Polizeistreife eintraf – mehr als eine Dreiviertelstunde nach der ersten Alarmierung. Obwohl das Pärchen in den Augen vieler anwesenden Eltern eine Abreibung verdient hatte, hat sich der handgreiflich gewordene Mann strafbar gemacht. Sollte er ausgeforscht werden können, droht ihm eine Anzeige wegen Körperverletzung.

