Haftstrafe: Pädophiler missbrauchte 80 Buben

Der 73-jährige Robert T. muss für 16 Jahre hinter Gitter. Das Strafgericht von Gruyère im Kanton Freiburg hat den Schweizer wegen Menschenhandels und sexueller Handlungen mit Kindern zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. In Thailand soll er mindestens 80 Buben sexuell missbraucht haben – "heute.at" berichtete.

Im Februar begann in Bulle der Prozess gegen den gebürtigen Luzerner. Acht seiner mutmaßlichen Opfer aus Thailand traten dabei als Nebenkläger auf, vertreten von Schweizer Anwälten. Während der Verhandlung wurde kinderpornografisches Material gezeigt, das im Zug der internationalen Ermittlungen gegen T. sichergestellt wurde.

Doch noch bevor es zu einer Vorführung dieser Beweise kommen konnte, wurde der Prozess unterbrochen. T. und sein Anwalt hatten vorgebracht, der Prozess sei unrechtmäßig. Der Grund: T. sei bereits in Thailand wegen pädophiler Handlungen angeklagt – und freigesprochen worden. Man könne ihn nicht erneut für dasselbe Vergehen vor Gericht stellen. Seine seit drei Jahren andauernde Inhaftierung sei "illegal".

Pädophilen-Partys in Thailand

T. wurde im Jahr 2015 in Bulle verhaftet. In die Stadt im Kanton Freiburg war er gezogen, nachdem er aus Thailand in die Schweiz zurückgekehrt war. Er soll in seiner Villa nahe Pattaya Dutzende minderjährige Buben sexuell missbraucht haben – jahrelang. In seinem Haus sollen Partys stattgefunden haben, bei denen sich auch andere Pädophile an den Kindern vergingen. Irgendwann wurden die thailändischen Behörden auf das Treiben aufmerksam.

"Das ist der schlimmste Fall, der mir je untergekommen ist", sagte ein Undercover-Ermittler in einem Dokumentarfilm, den das Westschweizer Fernsehen RTS vor drei Jahren ausgestrahlt hat. Bevor er nach Thailand auswanderte, war T. in der Schweiz bereits mehrmals wegen sexueller Handlungen mit Kindern verurteilt worden.

(oli)