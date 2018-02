Pärchen lässt sich Sex in Luxus-Hotels bezahlen

Die einen verreisen, um sich zu erholen, andere, um die schöne Landschaft zu genießen – Jessica D. (23) und ihr Freund Justin E.

(26) "müssen" in ihrem Urlaub Sex haben und darüber berichten! Der Vorteil: Sie dürfen in den teuersten Hotels Australiens nächtigen, ohne dafür einen Cent zu bezahlen. Wie das? Das australische Paar hatte den Wettbwerb eines Kondom-Herstellers gewonnen und durfte jetzt einen erotischen Travel-Blog schreiben.

Jessica und Justin sind eines von zehn Pärchen, die von der Kondom-Firma "Skyn" zum wilden Treiben rund um die Welt geschickt wurden. Das Paar durfte 14 Tage lang in fünf Luxus-Hotels in ganz Australien wohnen – und die Unterkünfte auf "Sextauglichkeit" prüfen!

Danach schrieben sie einen Reiseblog, den man auf der Seite des Kondom-Herstellers unter "Intime Plätze" nachlesen kann. Und so erfährt man, dass Jessica und Justin den an der Decke der Terrasse befestigten Schaukelstuhl im "The Atlantic" in Byron Bay nicht nur zum Sonnenbaden benutzt haben ...

"Wir haben viele Erfahrungen gemacht"

Und wie hat es den Turteltauben gefallen? "Es war wunderbar. Wir haben viele Erfahrungen gemacht. Und nicht nur beim Sex", so Jessica D., die aus Melbourne stammt. Bei Instagram hatten die beiden an einem Quiz teilgenommen, einen Clip von sich eingeschickt – und waren zu ihrer größten Überraschung als "Sex-Tester" genommen worden. Eh klar: Nur von Freunden und von der Familie mussten sie sich laut eigenen Angaben einige böse Kommentare gefallen lassen ...

(tas)