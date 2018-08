Bande zertrümmerte Knochen mit Hanteln

Die Polizei hob in Sizilien zwei Banden aus, die Opfern vorsätzlich mit Hanteln schwere Knochenbrüche beibrachte, um so mit vorgetäuschten Verkehrsunfällen hohe Versicherungssummen zu kassieren. Elf Verdächtige wurden in Palermo festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Unter den Festgenommenen ist eine Krankenschwester, die Schmerzmittel für die Opfer besorgte, um deren Tortur zu lindern, wenn sie mit den Hantelscheiben aus Eisen malträtiert wurden, wie die Polizei erklärte. Bei den Opfern der unabhängig voneinander agierenden Banden handelte es sich oftmals um sozial Schwache, Drogenabhängige, Alkoholiker oder andere Benachteiligte.

Sie durften die Gliedmaßen wählen

Die Verletzten wurden am Rande Palermos bei gestellten Unfällen am Straßenrand platziert, falsche Zeugen machten dann falsche Angaben gegenüber den Rettungskräften. Den Verletzten wurde eine 30-prozentige Beteiligung an den Versicherungssummen zugesagt, die bis zu 150.000 Euro betrugen; oft wurden die Geschädigten, die sich ihre zu zertrümmernde Gliedmassen auswählen durften, jedoch mit 50 bis 100 Euro abgespeist.

In der Folge waren sie häufig auf Rollstühle oder Krücken angewiesen. Im vergangenen Jänner kam bei einem solchen Vorfall den Angaben zufolge ein Tunesier ums Leben.

(afp)