Hund zerfetzt Buben (7) auf Schulhof das Gesicht

Nach Angaben der Polizei in Ludwigslust passierte der tragische Hunde-Angriff am Dienstag gegen 7.30 Uhr bei Pampow in Mecklenburg-Vorpommern.

Ein angeleinter Hund soll plötzlich und völlig unvorhersehbar einen kleinen Buben attackiert und gebissen haben. Der Vierbeiner biss dem 7-Jährigen dabei mitten in das Gesicht und verletzte ihn.

Das Kind wurde mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Über den genauen Gesundheitszustand des Schülers gibt es keine näheren Informationen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die laute und unruhige Atmosphäre den Hund in eine vermeintliche "Stresssituation" gebracht hatte.

Keine Angaben zu Hunderasse

Das Tier dürfte daraufhin anscheinend wild geworden sein und den Buben attackiert haben. Um welche Hunderasse es sich genau handelt, ist nicht bekannt.

Die Halterin des Hundes soll aber bei der Polizei bereits namentlich bekannt sein. Sie wird sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

(wil)