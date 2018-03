Papa vergisst Baby (6 Monate) an U-Bahngleis

Unfassbar: Nach einem Streit mit Freundin Vanessa A. (27) sollte der New Yorker Joshua P. (26) seine kleine Tochter (6 Monate) frühmorgens mit der U-Bahn nach Hause bringen. Doch der offenbar bekiffte und betrunkene Papa vergaß das Mädchen mitsamt Kinderwagen in einer Subway-Station der "Lexington Avenue Line"! Wie durch ein Wunder passierte dem Baby nichts – zwei Stunden (!) später wurde es von einem Pendler entdeckt und zur Polizei gebracht. Für den völlig leichtsinnigen Papa hat es ein Nachspiel: Er wurde nun von den Cops verhaftet.

Laut Polizei war der Rabenvater – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – bei der Tat betrunken und stand unter Drogen. Nach eigenen Angaben konnte er sich nur erinnern, dass er mehrmals mit dem Kind umgestiegen war – und, dass er Stunden später auf einer Bank in einer U-Bahnstation aufgewacht war. Seine Tochter habe er aber nirgends mehr finden können. Joshua P. hatte dann panisch seine Freundin angerufen und gefragt, ob sie das Kind vielleicht an sich genommen hätte. Als sie verneinte, wurde die Polizei alarmiert.

Das Mädchen kam zwar in ein Spital zur Untersuchung, die Ärzte fanden es aber pumperlgesund. Gegen den Daddy, der bereits 16 Mal vorbestraft ist, wird jetzt wegen Kindesweglegung ermittelt. Am Vatertag 2017 hatte Mutter Vanessa ihren Freund noch als "besten Vater der Welt" in einem Facebook-Post gelobt ...

(tas)