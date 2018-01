Papst ruft Migranten zur Integration auf

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat den Welttag der Flüchtlinge am heutigen Sonntag dazu genutzt, um im Rahmen der Heiligen Messe im Petersdom einen Appell an Migranten zu richten. Immerhin nahmen an der Sonntagspredigt laut Vatikan Flüchtlinge aus 49 Ländern teil.

"In der Welt von heute bedeutet aufnehmen, kennenlernen und anerkennen für die Neuangekommenen, die Gesetze, die Kultur und die Traditionen der Aufnahmeländer kennenzulernen und zu achten. Das bedeutet auch, ihre Ängste und Sorgen hinsichtlich der Zukunft zu verstehen", so Papst Franziskus. Es sei nicht einfach, die Kultur anderer zu verstehen, daher würden Menschen oft auf die Begegnung mit dem anderen verzichten und stattdessen Barrieren errichten.

Ganz verständlich seien auch die Ängste, die beide Seiten haben. Einerseits jene der Aufnahmeländer, die Angst davor haben, Neuankömmlinge "könnten etwas von dem 'rauben', was mühevoll aufgebaut wurde", sowie auch die Sorgen der Migranten vor Diskriminierung und Vorurteilen. "All diese Ängste sind gerechtfertigt", sagte der Papst.

Wichtig sei vor allem, sich nicht vom Zweifel leiten zu lassen. Denn das würde die Ablehnung nähren und die Angst schüren.

Lesen Sie hier:

>>> Papst begrüßte Van der Bellen mit "Grüß Gott"

>>> Papst bezeichnet römische Kurie als "Krebsgeschwür"

>>> Wirbel um hochbrisantes Buch zu "Papst-Diktator"



(red)