Parade zum Tag des Sieges über Hitlerdeutschland

Am Tag des Sieges gedenkt Russland der Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Jahr 1945. Im Westen findet das Gedenken immer am 8. Mai statt, in den meisten Ländern der ehemaligen Sowjetunion einen Tag später.

Hintergrund: Die letzte Unterschrift wurde am 9. Mai um 0:16 Uhr Ortszeit unter das Dokument gesetzt.

Livestream aus Moskau:



Vorführung von neuen Kampfrobotern

Bei der großen Parade werden heuer erstmals neue Waffensysteme zur Schau gestellt, darunter der "Terminator"-Panzer und auch Kampfroboter.

50 Millionen Menschen kamen ums Leben

Gesamt starben im Zweiten Weltkrieg 50 Millionen Menschen.

Die Sowjetunion hatte die meisten Opfer :27 Millionen Menschen starben. In Polen kamen 5 Millionen Menschen ums Leben (davon 3,1 Millionen polnische Juden).

(isa)