Hohe Wahlbeteiligung in Ungarn – Website down

Am Sonntag wählt Ungarn die 199 Abgeordneten der Volksvertretung. Schon bis um 11 Uhr am Vormittag – um 6 Uhr öffneten die Wahllokale – haben etwa 30 Prozent der acht Millionen Wahlberechtigten ihr Stimmrecht in Anspruch genommen. Demnach zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als noch vor vier Jahren ab. Gewählt werden kann noch bis 19 Uhr. Erste aussagekräftige Auszählungsergebnisse werden am späten Abend erwartet.

Wahlbüro-Website down

Die Website des Nationalen Wahlbüros war aufgrund von Überlastung am Sonntag sogar zeitweise nicht erreichbar. Einzelne Funktionen konnten nicht aufgerufen werden. Unter anderem war es nicht möglich, eine "Mobile Urne" anzufordern.

Die Opposition reagierte empört und warf dem Wahlbüro "Fahrlässigkeit oder Absicht" vor. Dieses verteidigte sich und begründete den Absturz der Site schlichtweg mit "plötzlicher Überbelastung".

Orbans Fidesz Favorit

Als klarer Favorit bei der Parlamentswahl gilt Viktor Orbans regierende rechtsnationale Partei Fidesz, die schon seit 2010 mit Übermacht regiert. Laut Experten müsse die Regierungspartei aber voraussichtlich mit starken Einbußen rechnen. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit, wie Fidesz sie bei den letzten beiden Parlamentswahlen erreichen konnte, scheint diesmal allerdings unwahrscheinlich.

Premier Orban setzte im Wahlkampf klar auf einen harten Kurs in Sachen Flüchtlingspolitik. "Nachdem Bayern, Italien, Tschechien und Österreich klargemacht haben, dass sie gegen Immigration sind, ist nun Ungarn an der Reihe", sagte der Parteichef in einem Interview mit "Origo". Bei seiner Stimmabgabe in der Früh bekräftigte er zudem für die nationalen Interessen Ungarns kämpfen zu wollen.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)