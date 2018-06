Passagierjet flog mitten durch Hagelunwetter

Ein Airbus-Passagierflugzeug der American Airlines, das von San Antonio nach Phoenix unterwegs war, ist in der Nacht auf Montag über New Mexiko in ein heftiges Unwetter geraten. Das Flugzeug ist unmittelbar durch den Kern der Gewitterzelle geflogen und wurde dabei von großen Hagelkörner getroffen und massiv beschädigt.

Der Pilot musste eine Notlandung in El Paso in Texas durchführen. Glücklicherweise ging die Notlandung gut, keiner der 130 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder kam zu Schaden.

Die Gewitter hatten es allerdings in sich. So gab es in jenem Flugbereich Hagelmeldungen in der Größe von Tennisbällen.

Bei der Überlagerung von Wetterradardaten und Flugzeugposition sehen auch Laien, wie der Passagierjet quer durch den Kern des Unwetters geflogen ist.

Plot of locations (from log at https://t.co/Fl9aKcLmem) of #AA1897 flight, which encountered hail and severe turbulence https://t.co/OAHI5qSmD6 last night, on radar imagery and a 3-D view of the hail core pic.twitter.com/3E3Dg9Z8Wv — Stu Ostro (@StuOstro) 4. Juni 2018

Die Bilder zeigen des Schaden an der Maschine:



Pictures of what hail did to American Airlines jet before safe emergency landing in El Paso. Windshields shattered, nose ripped apart. 5 crew not hurt as they safely landed with 130 passengers on way to Phoenix from San Antonio. I’m sure it sounded bad too. Wow @FOX29philly pic.twitter.com/pDZBxWWlcS — Steve Keeley (@KeeleyFox29) 4. Juni 2018

American Airlines #AA1897 made an emergency in El Paso after hail shattered windshield and damaged the nose cone https://t.co/MsU2IHo7wb pic.twitter.com/EtT6jvT7Mo — AIRLIVE (@airlivenet) 5. Juni 2018

🔴 Un Airbus A319 d’American Airlines (vol #AA1897) a effectué un atterrissage d’urgence à El Paso au Texas après avoir subit des dommages suite à un gros orage en vol. pic.twitter.com/qfJMhAPq8Y — air plus News (@airplusnews) 5. Juni 2018

Auch hierzulande gibt es zahlreiche Schäden nach den heftigen Unwettern zu beklagen. Laut Wetterdienst UBIMET wird es auch in den kommenden Tagen keine grundlegende Wetteränderung geben, beinahe täglich ist mit Gewitter zu rechnen.

