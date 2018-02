Pkw auf Feldweg abgestellt 11. Februar 2018 09:27; Akt: 11.02.2018 09:27 Print

Passanten entdecken erschossene Frau in Auto

Schrecklicher Vorfall in Deutschland: Eine erschossene Frau ist am Samstag leblos in einem Auto gefunden worden. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.