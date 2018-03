Passanten werfen Auto um und retten den Lenker

Sie riskierten ihr Leben, um einen verunglückten Autofahrer zu retten! Großer Heldenmut in West Chester (Pennsylvania): Aufnahmen einer Dash-Cam der Polizei zeigen, wie vier Passanten und Polizisten einen auf der Seite liegenden und brennenden Pkw mit vereinten Kräften auf die Räder kippen – und den Lenker in Sicherheit ziehen können.



Das Augenzeugenvideo geht im Netz viral (Quelle: YouTube).

Der Unfall war auf dem Parkplatz der katholischen "Saints Simon and Jude School" passiert. Laut Polizei war der Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, hatte die Kontrolle über den weißen Honda verloren – und war auf dem Parkplatz in mehrere Auto gekracht. Dabei war der Pkw in Brand geraten. Die Augenzeugen hatten sofort reagiert, aus der Schule Feuerlöscher organisiert und den Brand gelöscht.

Die Polizei dankte den tapferen Rettern

Das Opfer, das im Wagen eingeklemmt war, wurde ins Spital gebracht. Er hatte dank des Einsatzes der Männer nur leichte Verletzungen erlitten. Die US-Polizei veröffentlichte das Video, um den tapferen Rettern zu danken ...

