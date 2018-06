Plötzliche Attacke 05. Juni 2018 15:32; Akt: 05.06.2018 15:32 Print

Pastor bei Seetaufe von Krokodil getötet

Am Sonntag hat ein Krokodil einen Priester, der eine Taufzeremonie am Lake Abaya in Äthiopien abhielt, angegriffen und totgebissen.