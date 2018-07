Mutter vergisst Kind über 8 Stunden im Auto – tot

In Pembroke Pines in Florida hat eine Mutter am Freitag ihren 17 Monate alten Sohn bei 34 Grad im Auto gelassen, während sie zur Arbeit ging. Der Bub musste im völlig überhitzten Wagen sitzen, bis er zu atmen aufhörte.

Als Passanten das Drama nach mehr als acht Stunden entdeckten und die Feuerwehr alarmierten, fand diese den Kleinen nur noch leblos im Auto vor. Für das Kind kam jede Hilfe zu spät. Eine Reanimation durch Sanitäter blieb erfolglos.

Die Mutter gab der Polizei gegenüber an, sie sei der festen Überzeugung gewesen, ihren Sohn in den Kindergarten gebracht zu haben.

Leider kein Einzelfall

Tragödien wie diese sind leider keine Einzelheit. Immer wieder unterschätzen Menschen die Hitze, die innerhalb kürzester Zeit in einem Auto entsteht. Laut CNN sollen allein in den USA zwischen 1998 und 2017 742 Kinder an einem Hitzschlag in einem Wagen verstorben sein.

Nach dem jüngsten Drama alarmiert die Polizei die Bevölkerung und warnt erneut vor den Gefahren: "Vergewissern Sie sich nach dem Parken Ihres Fahrzeugs lieber doppelt, ob sich darin keine Person oder Haustiere befinden."

(red)