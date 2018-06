Ein Penis, den man aus dem All sehen kann

Würden Aliens unseren Planeten vom Weltraum aus beobachten, bekämen sie im Südwesten Australiens ein wundersames Kunstwerk zu sehen. Ein Künstler hat sich in einem trockengelegten Teich verewigt – mit einem Riesenpenis.

Sein Werk ist so groß, dass es mit Google Earth sichtbar ist. Die Facebook-Gruppe "Take The Piss Geelong" hat das gigantische Bildnis entdeckt und davon erstmals berichtet. Die Gemeinschaft wollte daraufhin den Verantwortlichen ausforschen und versprach ihm als Belohnung ein Bier mit seinem Namen drauf. Der Künstler möchte aber wohl anonym bleiben. Zumindest hat sich bis jetzt keiner als Schöpfer geoutet.

Es ist dies übrigens kein Einzelfall. Seitdem Google Earth mit seinen Autos unterwegs ist, machen sich viele Menschen einen Spaß draus und stellen sich etwa mit Absicht auf die Straße, um aufgenommen zu werden – so wie diese beiden Herrschaften, die mit ihren Bildern, die bei Streetview zu sehen sind, von Usern weltweit gefeiert werden.

Es ist dies aber auch nicht das erste gigantische Geschlechtsteil, das vom Weltall aus zu sehen ist. Schon im Jahr 2011 war via Google Earth ein enorm großer Penis, der auf dem Rasen einer Schule in Neuseeland aufgezeichnet wurde, sichtbar. Auch dieses Werk schaffte es in die Schlagzeilen.

Außerdem gelangte ein Jugendlicher dank seiner Peniszeichnung auf dem Dach des Hauses seiner Familie in die Medien. Etwa ein Jahr lang war das Kunstwerk des Teenagers via Google Maps zu sehen, bevor seine Eltern es bemerkten und entfernen ließen.

Auf YouTube gibt es gar ein eigenes Video, das solche "Kunstwerke" von Google Earth gesammelt zeigt:



(red)