Pensionist isst Austern in Fischrestaurant – tot

Dramatischer Unglücksfall in Sarasota (USA): Laut Medien war ein Pensionist in einem lokalen Fisch-Restaurant essen gegangen und hatte Austern bestellt. Am nächsten Tag wurde er mit Bauchkrämpfen ins Spital eingeliefert, aber es war schon zu spät: Fleischfressende Bakterien hatten das Opfer befallen, er starb 24 Stunden später ...



US-Medien berichten von dem Unglücksfall (Quelle: YouTube)

US-Gesundheitsbehörden erklärten, der Pensionist wäre an dem Bakterium "Vibrio vulnificus" gestorben, das in rohem Fisch vorkommt, aber sehr selten ist. Wenn die Bazillen in den Blutkreislauf geraten, liegt die Überlebenswahrscheinlichkeit nur noch bei 50 Prozent. Heuer gab es in den USA bereits 16 Fälle mit den Bakterien, bei denen drei Opfer starben.

Ein Football-Star kam gerade noch einmal davon

Ein Sport-Promi könnte gerade noch einmal davon gekommen sein. Nach der Todesnachricht twitterte Football-Star Ryan Jensen von den "Tampa Bay Buccaneers" (Florida), dass er vor einer Woche ebenso Austern essen und davon krank geworden war ...

Wow that’s crazy, I got sick from oysters down there last week https://t.co/zFKS9y93Z8 — Ryan Jensen (@sinjen66) 18. Juli 2018

Der Tweet von NFL-Star Jensen (Quelle: Twitter)

Die Bakterien kommen in marinen Umgebungen wie Flussmündungen, Brackwasser-Tümpeln oder Küstengebieten vor – und sind eng verwandt mit dem Auslöser der Cholera. Die US-Behörden raten, jeden Fisch immer durchgebraten zu essen ...

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(tas)