Perverser onaniert vor Frau – erwischt Polizistin

Ein Exhibitionist ist am Donnerstag am Münchner Hauptbahnhof aufgeflogen: Der 41-Jährige nahm in einem Regionalzug Augenkontakt mit einer Frau auf und onanierte dabei – nicht wissend, dass die 39-Jährige eine Polizistin in Zivil war.

Die Beamtin war gerade am Nachhauseweg, legte aber kurzerhand noch eine Überstunde ein und brachte den Perversen zur nächsten Polizeidienststelle. Der Mann ließ sich ohne Widerstand festnehmen und muss sich jetzt wegen exhibitionistischer Handlungen und Schwarzfahrens verantworten.

(red)