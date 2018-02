Pfarrer findet Frau – mit ihrem Auge in der Hand

Es war wie in einem schlechten Gruselfilm! In Anderson (South Carolina) entdeckte Pfarrer Terry Mitchell laut US-Medien morgens um 11 Uhr eine verwirrte und im Gesicht blutende Frau (19) vor der "South Main Chapel" – in ihrer Hand hielt sie ihren eigenen Augapfel! Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Spital transportiert und operiert. Jetzt rätselt die Polizei, was der Frau zugestoßen sein könnte.



US-Medien berichteten von dem Grusel-Krimi (Quelle: YouTube).

Die Beamten sind sich nicht sicher, ob das Opfer sich absichtlich verstümmelte oder Opfer eines Unfalls oder Verbrechens wurde. Augenzeugen hatten sie zuvor an einem nahen Zuggleis beobachtet. Fix ist, dass die junge Frau – der Name wurde nicht bekannt – sehr verwirrt war und sich gegen eine ärztliche Behandlung gewehrt hatte. Laut dem zuständigen Sheriff Chad McBride waren drei Polizisten und zwei Notärzte nötig, um das Opfer zu überreden, dass es ins Krankenhaus eingeliefert werden muss.

Die Gemeinde will für das Opfer beten

"Ich war in der Kirche, als ich sie schreien hörte. Als ich rauskam, war da alles voller Blut. Es war schrecklich", berichtete Gemeindemitglied Elizabeth Hiott. Und Pfarrersfrau Jean Stutler sagte zu US-Medien: "Niemand von uns hat jemals so etwas Grauenhaftes und Traumatisches gesehen. Wir werden eine Kirchenversammlung abhalten, um über den Vorfall zu reden und für die arme Frau zu beten."

(tas)