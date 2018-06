Pfarrer nach Schlag an Kind bei Taufe suspendiert

Die Bilder aus Martinique lösten weltweit große Empörung aus: Während einer Taufe fängt ein Bub an zu weinen und hört partout nicht auf. Dem 89-jährigen Pfarrer reißt daraufhin der Geduldsfaden. Er packt brutal das Gesicht des Kindes und schlägt es einfach.

Keine Einsicht

Die zuständige Diözese reagierte und zog die Konsequenzen: Der Pfarrer wurde umgehend von seinem Amt suspendiert. Der 89-Jährige darf in Zukunft weder an Taufen, noch an Hochzeiten teilnehmen.

Der Pfarrer zeigt sich jedoch alles andere als einsichtig. Er erklärt, dass er den Buben lediglich beruhigen wollte. Es war keine Ohrfeige, sondern etwas zwischen einem "Klaps und einer Umarmung", so der Priester.

(slo)