Pilot raucht bei Flug, Boeing geht in Notsinkflug

Die Boeing 737 flog von Dalian (China) nach Hongkong, 153 Passagiere waren an Bord, als es plötzlich zu dramatischen Szenen kam: Die Maschine ging in einen schnellen Sinkflug, verlor 3.000 Meter an Höhe, die Passagiere mussten Sauerstoffmasken anlegen.

Was war passiert? Schuld war der Co-Pilot, der seine Sucht offenbar nicht mehr beherrschen konnte und sich im Cockpit eine E-Zigarette ansteckte. Doch der Rauch zog in den Passagierraum. Plötzlich wurden "relevante Teile der Belüftung ausgeschalten", zitiert der "Spiegel" aus einem Bericht. Die Folge: Zu wenig Sauerstoff an Bord.

Flug wurde dennoch fortgesetzt



Trotz dieses Zwischenfalls flog die Maschine nach Hongkong weiter. Was Experten für ungewöhnlich halten: Bei einem möglichen zweiten Problem mit der Belüftung wäre möglicherweise nicht mehr genug Luft aus den Sauerstoffmasken vorhanden gewesen.

