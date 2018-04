Kampfhund verbiss sich in Fuß von U-Bahn-Fahrgast

Ein Streit zwischen einer jungen Frau und einem 53-jährigen Hundebesitzer eskalierte in der New Yorker U-Bahn derart, dass sich der Pitbull des Mannes einmischte und sich im Fuß der 22-jährigen Frau verbiss.

Ein Augenzeuge filmte den schockierenden Vorfall mit dem Handy mit. Zu sehen ist, wie mehrere Fahrgäste einschreiten, die Frau festhalten und versuchen, ihren Fuß aus dem Maul des Pitbulls zu zerren.

Nachdem der Hund nicht loslässt und auch der Besitzer keine Anstalten macht, einzugreifen, öffnen die Fahrgäste schließlich den Schuh und befreien die 22-Jährige so aus dem Maul des Hundes.

Opfer bleib wie durch ein Wunder unverletzt

Erst als der Fuß der jungen Frau aus dem Schuh befreit ist, lässt der Pitbull los. Sein Besitzer greift sich daraufhin den Schuh und wirft ihn der jungen Frau an, die wie durch in Wunder unverletzt blieb. Anschließend stieg der 53-Jährige mit seinem Hund an der Station Wall Street aus.

Die Polizei konnte den Hundebesitzer inzwischen ausforschen. Er wurde festgenommen und wegen fahrlässiger Gefährdung und tätlichen Angriffs angezeigt. Der 53-Jährige beteuert, dass die Frau angefangen habe. Laut Augenzeugenberichten kam es zum Streit, als sich der Mann hinsetzte und den Pitbull auf den Sitzplatz neben sich setzte.



53-year-old Ruben Roncallo from Brownsville charged with reckless endangerment and assault. Cops say his pit bull is a service dog; on video attacking rider during argument Fri on 4 train in Manhattan. Witnesses say woman pushed dog off the seat repeatedly before the man hit her. pic.twitter.com/Z0vzOCLdkx