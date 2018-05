Pizza-Koch verprügelt Gast wegen Beschwerde

Die Beschwerde des Gastes in einem Restaurant in Hessen traf offenbar tief ins Herz. Der Küchenchef fühlte sich von dem Kommentar des 29-Jährigen, dass ihm die Pizza nicht geschmeckt hätte, so sehr gekränkt, dass er zuschlug.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag im deutschen Ort Stadtallendorf, die Polizei berichtete erst am Mittwoch darüber.

Die Beschwerde des 29-Jährigen brachte den Koch laut Polizeibericht derart in Rage, dass er seinen Gast bedrohte und mehrmals mit der Faust gegen seinen Kopf schlug.

Das Opfer landete ihm Krankenhaus, gegen den Koch wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

(red)