Plante Clooney einen Überfall in der Kirche?

Prinz Harry und Meghan Markle sind verheiratet, sie tragen jetzt die Titel Herzog und Herzogin von Sussex. Die rund einstündige Zeremonie in der voll besetzten St George's-Kapelle in Windsor lief reibungslos ab. Ein früher Höhepunkt der Trauung: Harrys Lacher nach dem Ja-Wort, den er sich nicht verkneifen konnte – und der die 600 Gäste sogleich ansteckte.

Es ist nur einer der Momente, die auf Twitter zu reden gaben. Die Schreiber der "InStyle" sind überwältigt. "Wir weinen nicht, du weinst!"



Pippas Kleid inspiriert derweil zu einem Vergleich. Eine Userin schreibt: "Es sieht aus wie eine Dose Arizona-Eistee."

Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19. Mai 2018



"Ich sollte heute eigentlich beim Cup-Finalee sein. Aber Harry hat seinen Google-Kalender nicht gecheckt, bevor er die Hochzeit geplant hat." Nun, vielleicht gibt es bei der Party im Frogmore House ja eine Leindwand, auf der der britische Fußball-Cupfinal gezeigt wird, William.

“I’m meant to be at the fucking FA Cup final, but soft lad hasn’t looked at the shared Google Calendar before booking his wedding.” pic.twitter.com/Y8Tq2KsQBS — MUNDIAL (@MundialMag) 19. Mai 2018



Die lebhafte Rede des US-Bischofs Curry kam sehr gut an, auf Twitter vor allem, und auch bei einzelnen Gästen. "Prinzessin Beatrice denkt sich: Ich werde sowas von Michael Curry für meine Hochzeit buchen."

The exact moment Princess Beatrice thinks to herself, "I'm so booking Michael Curry for my wedding. Boom!"#MichaelCurry #RoyalWedding pic.twitter.com/a3yraeyQ6e — Shane Morgan (@MrShaneMorgan) 19. Mai 2018



Dieser "Game of Thrones"-Fan scheint wenig angetan zu sein von Harry und Meghan. "Die einzige Royal Wedding, die mich je interessieren wird."

The only Royal Wedding I'll ever care for pic.twitter.com/onnfNFfBYw — Jake. (@YedIin) 18. Mai 2018



Ja, eben, Victoria Beckhams Auftritt... "sieht gut aus, yeah!"

Victoria Beckham at the #RoyalWedding looks good yeah! pic.twitter.com/0MHBXY4NWf— Alan C 🇪🇺🇮🇪 (@_A1_C) 19. Mai 2018

Passend dazu: "David Beckham muss an der Tür seine Einladung zeigen."

David Beckham showing his invite at the door lol #RoyalWedding pic.twitter.com/bb7M4PLb8i — Jenna Guillaume (@JennaGuillaume) 19. Mai 2018

Schön auch, wie Harry sicher stellte, dass man Meghans Tiara, die sie von der Queen ausleihen durfte, auch wirklich sieht.

Find someone who makes sure your tiara is showing #RoyalWedding pic.twitter.com/sszEjabLVX — Emily Longeretta (@emilylongeretta) 19. Mai 2018



"Wenn Trump zur Hochzeit eingeladen gewesen wäre." Schade, waren keine Politiker erwünscht.

If Trump was invited to the Royal Wedding pic.twitter.com/Nd8ww7a9qR — Scott Linnen (@ScottLinnen) 18. Mai 2018



"Mir gehts genau so, Bro."

Same bro. Absolutely same. pic.twitter.com/fvyL6jddwu — Mark Di Stefano 🤙🏻 (@MarkDiStef) 19. Mai 2018



Shoutout an Down Under: "Australier wissen, wie man über eine königliche Hochzeit berichtet."

Australians know how to cover a royal wedding. pic.twitter.com/FOFsBHkDhB — Stig Abell (@StigAbell) 18. Mai 2018

Natürlich gibts auch Verschwörungstheorien. War die Zeremonie vielleicht Teil des Drehs von "Ocean's 14"? George Clooney hat laut diesem Twitterer jedenfalls so ausgesehen, als würde er einen Raubüberfall planen – in Manier seiner erfolgreichen "Ocean's"-Filmreihe. "Cool blieben, bald ist das Ding im Trockenen."

Stay cool, just a few more moments and the heist is complete... pic.twitter.com/Nf9B70oOkk — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 19. Mai 2018



Und so haben wir uns heute doch alle gefühlt: "Mood."

