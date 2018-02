Polizei schnappt S-Bahn-Schubser in Köln

Die Polizei Köln hat am Samstag einen 44-jährigen Verdächtigen festgenommen, der einen Mann mit Absicht vor eine S-Bahn an der Haltestelle Chlodwigplatz in Köln gestoßen hatte.

Der Deutsche hatte sich bereits am Unfallort bei der Polizei als Zeuge gemeldet, berichtet die Polizei am Sonntag. Bei der Auswertung der Videoaufnahmen konnte der 44-Jährige schließlich als der mutmaßliche Täter identifiziert werden.

Er soll noch am Sonntag wegen Totschlags dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sind noch nicht abgeschlossen.

Mann von Stadtbahn überrollt

Wie "heute.at" bereits berichtete, war ein Mann am Freitag von einer Stadtbahn überrollt worden. Schnell hatte die Polizei den Verdacht, dass der 32-jährige Polizist gestoßen wurde.

Der Lenker der Stadtbahn bemerkte den Vorfall nicht und setzte seine Fahrt fort. Der Polizist erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

(wil)