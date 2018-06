Polizei schnappt zwei betrunkene Igel

Die beiden Tiere wurden von einer aufmerksamen Bürgerin Sonntagvormittag neben einer Rutsche auf einem Spielplatz im deutschen Erfurt entdeckt, aufgefallen waren die Igel, weil sie sich nicht mehr bewegten.

Die tierliebe Bürgerin rief sofort die Polizei, die sich gleich auf die Suche nach der Ursache des Rausches der beiden Igel machte. Der Übeltäter war rasch ausgeforscht: eine beschädigte Eierlikörflasche, an der sich die beiden zuvor bedient hatten.



Die Betrunkenen wurden zum Ausnüchtern mitgenommen

Die Quittung erhielten die Igel prompt in Form eines quälenden Katers – ihnen wurde aber von den Polizisten geholfen: Die Beamten brachten die betrunkenen Tiere in den Thüringer Zoopark (D), wo man sich um die Igel kümmerte. "Die Kommunikation und auch die Personalienaufnahme mit den Trunkenbolden gestaltete sich äußerst schwierig, da beide nur noch sehr verschwommene Erinnerungen an die Geschehnisse, ihre Umwelt und ihr irdisches Dasein hatten", schreibt die Erfurter Polizei auf Facebook.

Nur kurze Zeit später rief die Polizei aufgrund des Einsatzes in Sozielen Netzwerken auf, dass Alkohol auf Spielplätzen nichts verloren hat und Müll ordentlich entsorgt werden muss. Die beiden Igel sind in der Zwischenzeit wieder nüchtern und wurden in die Freiheit entlassen …

(isa)