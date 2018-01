Polizei zeigt AfD-Politikerin nach Tweet an

Storch hatte sich über Twitter darüber empört, dass die Polizei Informationen zu Silvesterfeiern auch in Arabisch veröffentlicht hatte. "Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch. Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?", habe Storch geschrieben.

Twitter sperrte Storch danach für zwölf Stunden, nun hat sich die Polizei eingeschaltet. Laut einem Sprecher bestehe der "Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung". Zudem erklärte die Polizei, dass es üblich sei, bei Großveranstaltungen in verschiedenen Sprachen zu informieren. Zum Jahreswechsel sei dies "womöglich" erstmals auch auf Arabisch erfolgt.

AfD-Kollegin Alice Weidel hatte sich ebenfalls abwertende geäußert und von einer "Unterwerfung unserer Behörden vor den importierten, marodierenden, grapschenden, prügelnden, Messer stechenden Migrantenmobs, an die wir uns gefälligst gewöhnen sollen" geschrieben. Ob auch diese Wortmeldung Konsequenzen haben wird, ist derzeit unklar.

