Polizeischüler sollen 19-Jährige vergewaltigt haben

Eine 19-jährige Touristin aus Baden-Württemberg soll im italienischen Rimini von zwei Männern vergewaltigt worden sein. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Gegen die beiden Polizeischüler im Alter von 21 und 23 Jahren werde wegen sexueller Gewalt ermittelt.

Umfrage Hat die Polizei genug Rechte? Ja, die bisherigen Gesetze sind vollkommen ausreichend.

Nein, die Beamten sollen weitreichender durchgreifen dürfen.

Die Deutsche war demnach mit Freundinnen in Rimini im Urlaub und sei mit den beiden verdächtigen Italienern in einem Hotelzimmer gewesen. Als ihre Freundinnen das Hotel verließen, sei die 19-Jährige noch geblieben. Was sich danach zugetragen habe, sei nun Gegenstand von Ermittlungen, sagte die Polizei.

Verdächtige auf freiem Fuß

Die beiden Verdächtigen aus einer Polizeischule in Norditalien sind auf freiem Fuß – es bestehe keine Fluchtgefahr. Sie wurden vorläufig aber von der Ausbildung suspendiert. Laut lokalen Medien haben die Männer Sex mit der jungen Frau eingeräumt, dieser sei aber einvernehmlich gewesen.

In Rimini hatte vor einem Jahr eine Doppelvergewaltigung international für Aufsehen gesorgt. Damals wurden eine polnische Frau und eine Transgender-Prostituierte Opfer eines Übergriffs. Die Täter – sie stammten aus dem Ausland – wurden verurteilt. Die Tat hatte in Italien eine Welle ausländerfeindlicher Angriffe ausgelöst.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(scl)