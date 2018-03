Zwei Tote und viele Verletzte bei IS-Terror

Bei einer Schießerei in der Stadt Trèbes in Südfrankreich sind mindestens zwei Menschen um Leben gekommen, es gibt ein Dutzend Verletzte. Weitere Todesopfer werden befürchtet. Der mutmaßliche Täter sei mit Messern, Schusswaffen und Handgranaten in einen Supermarkt eingedrungen.

Laut französischen Staatsanwaltschaft bekennt sich der Angreifer zur Terrormilz IS. Es dürfte sich um einen rund 30-jährigen Marokkaner handeln, der bereits auf einer Liste für Gefährder stand. Der französische Regierungschef Edouard Philippe sprach von einer "ernsten Situation".



Zunächst brachte der Mann mehrere Geiseln in seine Gewalt. Nach 13 Uhr hieß es, alle seien frei; im Gegenzug befinde sich nun ein Polizist mit dem Verdächtigen im Supermarkt.

Laut Medienberichten fordert der Angreifer die Freilassung des Attentäters von Paris, Salah Abdeslam. Er gilt als einer der Hauptverdächtigen der Terroranschläge vom 13. November 2015.

Die Mutter des Geiselnehmers sei in den 5.000-Einwohner-Ort gebracht worden.

#Trèbes #Aude #Carcassonne Un périmètre de #sécurité a été mis en place. Evitez le secteur et restez à l'écoute des consignes des autorités. pic.twitter.com/mjpK2ajz0y — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 23. März 2018

