Polizist schießt in Berliner Dom Österreicher nieder

Wie die deutsche Medien berichten, soll am Sonntag gegen 16.00 Uhr ein Polizist im Berliner Dom auf einen randalierenden 53-jährigen Österreicher geschossen haben.

"Eine Person ist durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzt worden", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Boulevardzeitung. Der Mann wurde an den Beinen verletzt.

Der Österreicher hatte im Dom "mit einem Messer hantiert" und sei "verbal aggressiv" gewesen, so die "BILD".

Auch ein Polizist soll bei dem Vorfall verletzt worden sein. Es ist von zumindest zwei Verletzten die Rede. In Augenzeugen-Videos auf Twitter waren Polizisten mit Maschinenpistolen zu sehen.

Rund um den Dom wurde ein Absperrband hochgezogen. Nähere Informationen zu dem Angriff gibt es nicht.

Beliebte Sehenswürdigkeit

Der Berliner Dom zählt zu den meistbesuchtesten und beliebtesten Sehenswürdigkeiten der deutschen Hauptstadt. Das Gebäude liegt auf der Museumsinsel mitten in Berlin - ganz in der Nähe des Alexanderplatzes.

Viele Touristen und Gäste statten dem Dom vor allem am Sonntag einen Besuch ab.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A